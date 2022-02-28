"إعمار اليمن" يفتتح مشروع إعادة تأهيل مطار الغيضة الدولي في المهرة

افتتح البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، اليوم، مشروع إعادة تأهيل مطار الغيضة الدولي في محافظة المهرة، رفعًا لكفاءة المطار وتحقيق أعلى مستويات السلامة، وتسهيلاً للوصول ودعم الروابط الاجتماعية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين وشركات الطيران، بما يتوافق مع اشتراطات أنظمة الملاحة الدولية.

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الأرياني: "بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي تشرفت اليوم في المشاركة بافتتاح مطار الغيضة وحقيقة نشعر اليوم بالفخر والسعادة والسرور أن مطار الغيضة أصبح مهيأً ومؤهلاً بكل الاحتياجات والمتطلبات اللازمة لاستقبال مختلف أنواع الطائرات ويمتلك كل أنواع التقنيات اللازمة لسلامة وأمن وصول هذه الطائرات بدءًا من البرج مرورًا بعربات الإطفاء والإسعاف وكل التجهيزات داخل المطار".

وأضاف "الأرياني": "هذا المشروع يحقق لأبناء المهرة طموحهم ويخفف عنهم أعباء السفر لمناطق تبعد على الأقل مسافة 500 كيلومتر، ونرفع شكرنا للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين يحفظهما الله وأيضًا نشكر الأشقاء في البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ممثلاً بسعادة المشرف العام على البرنامج السفير محمد بن سعيد آل جابر".

من جهة أخرى، أوضح مساعد المشرف العام على البرنامج المهندس حسن العطاس، خلال افتتاح مشروع إعادة تأهيل مطار الغيضة الدولي، أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أجرى اختبارات أنظمة الملاحة الجوية وأنظمة الاتصالات بالتعاون مع الشركات المعتمدة دوليًا، ونفذ إجراءات الفحص الجوي وإجراءات اختبارات الطيران اللازمة.

وأبان المهندس حسن العطاس أن البرنامج حرص على تزويد المطار بأجهزة الأمتعة، وسيارة إسعاف بكامل احتياجاتها الطبية والإسعافية، وعربة إطفاء تطابق مواصفاتها توصيات سلامة المطارات ومكافحة الحرائق من منظمة الطيران المدني الدولي، دعمًا لأنظمة السلامة في المطار.

وقال وكيل وزارة النقل لقطاع النقل الجوي المهندس طارق عبده علي: "شهدنا اليوم افتتاح مطار الغيضة الدولي بعد إعادة تأهيله من قِبل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الذي تم عمله بحلة رائعة، ورأينا اليوم وصول أول رحلة طيران، والمطار الآن جاهز لاستقبال شركات الطيران ومكتمل وآمن لكل الشركات."

ويتضمن المشروع إعادة تأهيل مباني ووحدات المطار، وتجهيزه بأنظمة الملاحة (R-NAV) والاتصالات التي تتوافق مع مواصفات منظمة الطيران المدني الدولي، وكذلك يشمل المشروع إعادة تأهيل صالات الانتظار والمغادرة والتفتيش وتجهيزها بكامل المعدات، بالإضافة إلى صالة التشريفات وكبار الضيوف، وأيضًا عمل البرنامج على إعادة تأهيل المدرج وأبراج المراقبة ووحدة الحرائق والإنقاذ والمياه في المطار، إلى جانب توفيره لإضاءة متكاملة لسور المطار.

ويعد مشروع إعادة تأهيل مطار الغيضة الدولي مشروعًا مهمًا في ربط الجمهورية اليمنية محليًا وإقليميًا ودوليًا، كما يوفر المشروع فرص عمل، وفرص استثمارية داخل المطار، بجانب توفير المشروع للتدريب والتأهيل اللازم للكوادر اليمنية على استخدام أحدث التقنيات للمطارات مثل أنظمة الاتصالات وسيارات الإطفاء الحديثة.

ويأتي مشروع إعادة تأهيل مطار الغيضة الدولي ضمن (207) مشروع ومبادرة تنموية نفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في مختلف المحافظات اليمنية خدمة للأشقاء اليمنيين في (7) قطاعات أساسية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، إضافة إلى البرامج التنموية.