"إغاثي الملك سلمان" يدشن مبادرة "إطعام" الرمضانية.. يستفيد منها 901 ألف في 19 دولة

وأوضح الدكتور الربيعة في كلمة له خلال التدشين أنه امتدادًا لما تقدمه الحكومة الرشيدة - حفظها الله - من عون إنساني متواصل للدول والشعوب المحتاجة في جميع المجالات، فإن المركز يدشن مبادرة "إطعام" لتوزيع السلال الغذائية لدعم الاحتياجات الغذائية وتحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر احتياجًا في عدد من الدول خلال شهر رمضان المبارك، مشيراً إلى أن المبادرة تعد واحدة من عشرات المبادرات الإنسانية التي يتبناها المركز، عادًا هذه المبادرة أحد أوجه المشاركة المجتمعية التي يقدمها أهل العطاء والخير من المتبرعين في المملكة إلى كل متضرر ومحتاج.