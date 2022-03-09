"إغاثي" الملك سلمان يدشن مشروع دعم الأمن الغذائي في الصومال

من جانبه أوضح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الصومال أحمد المولد، أنه إيمانًا من حكومة المملكة العربية السعودية بالواجب الإنساني والأخلاقي والديني تجاه الشعب الصومالي الشقيق، وإنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده؛ فإن المملكة بادرت بتقديم حزمة مساعدات إنسانية وإغاثية عاجلة للشعب الصومالي للإسهام في التخفيف من حدة أزمة الجفاف، إضافة إلى تنفيذ عدد من المشاريع التنموية في المجالات الصحية والتعليمية والاجتماعية خلال الفترة القادمة.