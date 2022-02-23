"إغاثي الملك سلمان" يسلّم شهادة الموافقة الأولية للعمل الخارجي لـ"حياة"

سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية شهادة الموافقة الأولية للعمل خارج المملكة لجمعية أطباء طيبة الخيرية "حياة" بالمدينة المنورة تحت إشراف ومتابعة ومراقبة المركز.

وسلّم الشهادة مساعد المشرف العام على المركز للشؤون المالية والإدارية الدكتور صلاح بن فهد المزروع بمقر المركز في الرياض اليوم، لرئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عبدالحميد بن محمد شحات.

ويأتي منح هذه الشهادة إنفاذًا للتوجيهات الكريمة بزيادة مساهمة القطاع غير الربحي بشكل فعّال في مختلف المجالات، ومنها تفعيل دوره بالمشاركة في العمل الإنساني والإغاثي الخارجي، وتعزيز التعاون المشترك والاستراتيجي بين القطاعات؛ للإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.