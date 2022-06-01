إغاثي الملك سلمان يسلّم 25 طنًا من التمور هدية المملكة لأذربيجان

سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، هدية المملكة العربية السعودية لجمهورية أذربيجان المتضمنة 25 طنًا من التمور، حيث قام بتسليمها سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أذربيجان الدكتور حمد بن عبد الله بن خضير، بحضور مندوب وزارة المالية وفريق المركز، وذلك في مقر السفارة بالعاصمة باكو.