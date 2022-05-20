"إغاثي الملك سلمان" يشارك في المؤتمر الختامي لأدلة مشروع حماية المتأثرات بالعنف في اليمن

وأكد مبارك الدوسري أن المركز يعتمد في أعماله على ثوابت تنطلق من أهداف إنسانية نبيلة، ترتكز على تقديم المساعدات للمحتاجين وإغاثة المنكوبين في أي مكان من العالم بآلية رصد مؤشرات دقيقة وطرق متطورة وسريعة، تتم من خلال التعاون مع 175 شريكًا من منظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الربحية الدولية والمحلية في الدول المستفيدة ذات الموثوقية العالية، وأن المشاريع والبرامج التي يقدمها المركز روعي فيها أن تكون متنوعة بحسب مستحقيها وظروفهم التي يعيشون فيها أو تعرضوا لها.