"إغاثي الملك سلمان" يقدم خدماته الإنسانية والطبية في عدد من المحافظات والمديريات اليمنية

كما قدمت عيادة الوبائيات خدماتها لـ729 مستفيدًا، وعيادة الأطفال 986 فردًا، وعيادة التغذية العلاجية 42 فردًا، وعيادة التحصين 33 شخصًا، فيما راجع عيادة الصحة الإنجابية 1.052 مستفيدًا، وقسم علاج الإصابات 615 شخصًا، والإحالة الطبية 15 مستفيدًا، وقسم التوعية والتثقيف 1.738 فردًا، وقسم التوليد 46 امرأة، و أُجري الفحص المخبري لـ14.090 مريضًا، كما راجع عيادة التوعية والتثقيف 1.738 فردًا ، والصيدلية 15.534 فردًا.