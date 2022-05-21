"إغاثي الملك سلمان" يقدم خدماته الإنسانية والطبية في عدد من المحافظات والمديريات اليمنية

عدد من المحافظات اليمنية: وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 700 سلة غذائية للفئات المحتاجة بمديرية أحور في محافظة أبين، استفاد منها 4,241 فردًا.
وقدمت العيادات الطبية التغذوية المتنقلة للمركز في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، خدماتها العلاجية لـ44.610 مستفيدين خلال شهر أبريل 2022 م، حيث راجع عيادة الباطنية 3.412 فردًا، وقسم الطوارئ 6.318 مراجعًا.
كما قدمت عيادة الوبائيات خدماتها لـ729 مستفيدًا، وعيادة الأطفال 986 فردًا، وعيادة التغذية العلاجية 42 فردًا، وعيادة التحصين 33 شخصًا، فيما راجع عيادة الصحة الإنجابية 1.052 مستفيدًا، وقسم علاج الإصابات 615 شخصًا، والإحالة الطبية 15 مستفيدًا، وقسم التوعية والتثقيف 1.738 فردًا، وقسم التوليد 46 امرأة، و أُجري الفحص المخبري لـ14.090 مريضًا، كما راجع عيادة التوعية والتثقيف 1.738 فردًا ، والصيدلية 15.534 فردًا.
وفي مجال الخدمات المرافقة، راجع قسم نقل الدم 64 شخصًا، وقسم الرعاية الصحية 6.261 فردًا، واستقبل قسم التنويم 30 حالة.
من جهة أخرى، واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي لمخيمات النازحين في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، حيث ضخ خلال شهر أبريل 2022م، 1.575.000 لتر من المياه الصالحة للخزانات، و 1.575.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام المنزلي، ونفّذ 140 نقلة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، إضافة إلى إجراء 60 عملية تجفيف لمياه الصرف الصحي، وتنفيذ ثلاث حملات تنظيف للمخيمات، وصيانة 7 حمامات مؤقتة و12 خزانًا للمياه، استفاد من تلك الخدمات 9.800 فرد.
كما وزّع أمس 1,077 سلة غذائية للفئات المحتاجة بمديرية الشمايتين في محافظة تهز ، استفاد منها 6,469 فردًا.
ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تقدمها المملكة ممثلة في المركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق وتلبية احتياجاته الغذائية الأساسية.