"إغاثي الملك سلمان" يواصل تنفيذ الإمداد المائي في حجة وصعدة اليمنيتين

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديريات ميدي وحرض وحيران وعبس بمحافظة حجة، ومخيم الأزهور بمديرية رازح بمحافظة صعدة.
وشهدت المدة من 18 أبريل حتى 24 مايو 2022م في محافظة حجة، ضخ 3.745.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، وضخ 638.500 لتر من المياه الصالحة للشرب، وتنفيذ 96 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين.
وفي محافظة صعدة تم ضخ 100.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 40.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، استفاد منها 44.757 فردًا.
من ناحية أخرى قدم مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في مديرية حيران بمحافظة حجة خدماته العلاجية لـ4.105 مستفيدين خلال الفترة من 18 حتى 24 مايو 2022م، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وراجع عيادة الطوارئ 288 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 216 مستفيدًا، وعيادة الوبائيات 754 مستفيدًا، واستفاد من خدمات العزل 11 شخصًا، فيما راجع قسم المختبر 314 شخصًا، وصُرفت الأدوية لـ1.258 شخصًا، وراجع عيادة التوعية والتثقيف 1.258 مستفيدًا، وقسم الإحالة الطبية 6 أفراد.
وفي الخدمات المساندة استفاد 590 شخصًا من قسم الملاحظة، في حين جرى تنفيذ 4 أنشطة للتخلص من النفايات.
إلى ذلك وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 2,813 كرتونًا من التمور للأسر المحتاجة في مديرية حيران بمحافظة حجة، استفاد منها 16,878 فردًا.
يأتي ذلك امتدادًا للمشروعات الإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة في المركز للشعب اليمني الشقيق للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي يمرون بها.
وفي سياق متصل وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 89 طنًّا و238 كيلوغرامًا من السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجًا في مديريات الغيضة وحصوين والمسيلة بمحافظة المهرة، استفاد منها 5,004 أفراد.
ويأتي ذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي للعام 2022م الذي ينفذه المركز في اليمن، ويستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 20 ألف طن على الأسر المحتاجة والمتضررة في 15 محافظة يمنية.
ووزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية حقائب النظافة الشخصية للنازحين بمخيمات الجشة وآل جابر بمديرية الخوخة في محافظة الحديدة، استفاد منها 1,600 أسرة نازحة.
وأشاد كلٌّ من: المدير العام لمديرية الخوخة سالم عليان، ومدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين تامر عبد الجبار، بالدعم الذي يقدمه مركز الملك سلمان للإغاثة لمخيمات النازحين، موضحين أن توزيع تلك الحقائب يأتي ضمن الأنشطة المستمرة التي يقدمها ويمولها المركز للنازحين؛ وذلك للتخفيف من معاناتهم الإنسانية.