"إغاثي الملك سلمان" يواصل تنفيذ الإمداد المائي في حجة وصعدة اليمنيتين

من ناحية أخرى قدم مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في مديرية حيران بمحافظة حجة خدماته العلاجية لـ4.105 مستفيدين خلال الفترة من 18 حتى 24 مايو 2022م، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وراجع عيادة الطوارئ 288 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 216 مستفيدًا، وعيادة الوبائيات 754 مستفيدًا، واستفاد من خدمات العزل 11 شخصًا، فيما راجع قسم المختبر 314 شخصًا، وصُرفت الأدوية لـ1.258 شخصًا، وراجع عيادة التوعية والتثقيف 1.258 مستفيدًا، وقسم الإحالة الطبية 6 أفراد.