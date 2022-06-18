"إغاثي الملك سلمان" يواصل تنفيذ مشروع مخبز الأمل الخيري للعائلات المحتاجة في شمال لبنان

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع مخبز الأمل الخيري بمرحلته الثالثة في محافظة عكار وقضاء المنية في لبنان، حيث يقوم المشروع بتوزيع 20,000 ربطة خبز يومياً للعائلات المحتاجة من السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف القاطنين في شمال لبنان، يستفيد منه 10,000 عائلة، بمعدل ربطتين لكل أسرة.
ويأتي هذا في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لمساعدة اللاجئين في مختلف مواقع تواجدهم.
من ناحية أخرى، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، 1,874 سلة غذائية في مدينة مأرب بمحافظة مأرب، استفاد منها 13,118 فردًا.
ويأتي ذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي للعام 2022م الذي يستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 20 ألف طن على الأسر المحتاجة والمتضررة في 15 محافظة يمنية.