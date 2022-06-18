"إغاثي الملك سلمان" يواصل تنفيذ مشروع مخبز الأمل الخيري للعائلات المحتاجة في شمال لبنان

ويأتي ذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي للعام 2022م الذي يستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 20 ألف طن على الأسر المحتاجة والمتضررة في 15 محافظة يمنية.