"إغاثي الملك سلمان" يواصل توزيع المساعدات الغذائية الطارئة في عدن

وقد وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 43 طنًا و14 كيلوغرامًا من السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجًا في مديريات عتق، وحبان، وجردان، ونصاب بمحافظة شبوة، استفاد منها 7.236 فردا، وذلك ضمن مشروع الأمن الغذائي.