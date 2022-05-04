"إغاثي الملك سلمان" يواصل خدماته العلاجية في عبس وحرض باليمن

وراجع العيادات 226 شخصًا خلال الفترة من 13 حتى 19 أبريل 2022م، حيث استقبلت عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 11 مريضًا، وقسم الطوارئ 13 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 78 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 8 حالات.