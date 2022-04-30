"إغاثي الملك سلمان" يوزّع 103 أطنان من السلال الغذائية في عدن

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 103 أطنان و 469 كيلوغرامًا من السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجًا في مديريتي الشيخ عثمان والمنصورة بمحافظة عدن، استفاد منها 8.703 أفراد، وذلك ضمن مشروع الأمن الغذائي.
يأتي ذلك في إطار حرص المملكة ممثلةً بالمركز في المساهمة بتحقيق الأمن الغذائي للشعب اليمني الشقيق وسد الاحتياجات الغذائية الأساسية للفئات الأشد ضعفًا واحتياجًا والنازحين في المحافظات اليمنية.
من ناحية أخرى، واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.
وشهدت المدة من 13 حتى 19 أبريل 2022م، ضخ 367.500 لتر من المياه للاستخدام المنزلي، وضخ 367.500 لتر من المياه الصحية للخزانات، وتنفيذ 38 نقلة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، وإجراء حملة واحدة للنظافة، استفاد من تلك الخدمات 9.800 فرد.
في سياق آخر، وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 856 سلة غذائية رمضانية للأسر الأكثر احتياجًا في قرى علي دينار، أنقدرة، مولاد، كاباو، كديديس بمدينة ماسينياه في جمهورية تشاد، استفاد منها 5.184 فردًا، وذلك ضمن مبادرة إطعام الرمضانية للعام 1443هـ .
يذكر أن المشروع يستهدف توزيع 14.046 سلة غذائية في ولايات أبشا، ودوربالي، وماسينياه، وأنجمينا، يستفيد منها أكثر من 84 ألف فرد.
وتأتي هذه المساعدات امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين للدول والشعوب المتضررة في جميع أنحاء العالم .