"إغاثي الملك سلمان" يوزّع 103 أطنان من السلال الغذائية في عدن

في سياق آخر، وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 856 سلة غذائية رمضانية للأسر الأكثر احتياجًا في قرى علي دينار، أنقدرة، مولاد، كاباو، كديديس بمدينة ماسينياه في جمهورية تشاد، استفاد منها 5.184 فردًا، وذلك ضمن مبادرة إطعام الرمضانية للعام 1443هـ .