"إغاثي الملك سلمان" يوزّع 158 طن سلال غذائية رمضانية في المهرة باليمن

إلى ذلك، وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 51 طنًا و895 كيلوغرامًا من السلال الغذائية الرمضانية للأسر الأكثر احتياجًا في مديرية زنجبار بمحافظة أبين، استفاد منها 2.910 أفراد، وذلك ضمن مبادرة إطعام الرمضانية للعام 1443هـ .