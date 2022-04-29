"إغاثي الملك سلمان" يوزّع 158 طن سلال غذائية رمضانية في المهرة باليمن

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 158 طنًا و 895 كيلو غرامًا من السلال الغذائية الرمضانية للأسر الأكثر احتياجًا في مديريات الغيضة وسيحوت والمسيلة بمحافظة المهرة، استفاد منها 8.910 أفراد، ضمن مبادرة إطعام الرمضانية للعام 1443هـ.
وجاءت هذه المساعدات امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للدول والشعوب المتضررة في جميع أنحاء العالم.
من ناحية ثانية، دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مشروع توزيع زكاة عيد الفطر المبارك لعام 1443هـ في محافظة مأرب.
ويستهدف المشروع 26.950 أسرة بواقع 188.650 فردًا في سبع مديريات بمحافظات مأرب وحضرموت والمهرة.
يأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لتعزيز الأمن الغذائي للشعب اليمني الشقيق والمساهمة في سد احتياجاته الغذائية الأساسية.
على صعيد آخر، سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس هدية المملكة للمملكة الأردنية الهاشمية المتضمنة 125 طنًا من التمور، لتوزيعها على المحافظات والمناطق المختلفة انطلاقًا من منطقة القسطل جنوب العاصمة عمّان.
وقام بتسليم المساعدات سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، بحضور رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي، ووزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح، ومدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة بالأردن سعود الحزيم.
ورفع السفير نايف السديري الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين على ما يُقدّمانه من خدمات كبرى للمحتاجين أينما كانوا، ولمركز الملك سلمان للإغاثة على متابعته وإشرافه المباشر على تنفيذ مثل هذه المشاريع الإنسانية والإغاثية المميزة.
يشار إلى أن هذه الهدية تأتي ضمن البرامج التي تُقدّمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لعدد من الدول الشقيقة والصديقة لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا في مناطق مختلفة من العالم.
إلى ذلك، وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 51 طنًا و895 كيلوغرامًا من السلال الغذائية الرمضانية للأسر الأكثر احتياجًا في مديرية زنجبار بمحافظة أبين، استفاد منها 2.910 أفراد، وذلك ضمن مبادرة إطعام الرمضانية للعام 1443هـ .
كما وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 2.925 سلة غذائية رمضانية في مديريات الوادي والمدينة وحريب بمحافظة مأرب، استفاد منها 17.550 فردًا، وذلك ضمن مبادرة إطعام الرمضانية للعام 1443هـ.
جاء ذلك ضمن مبادرة إطعام الرمضانية المقدمة من المركز التي تهدف إلى توزيع ما يقارب من 157 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 8000 طن في 19 دولة حول العالم خلال شهر رمضان المبارك لعام 1443هـ.
يُذكر أن المشروع يستهدف توزيع 8.530 سلة غذائية للفئات الأشد حاجة في سبع محافظات يمنية، يستفيد منها 76.770 فردًا بواقع 12.795 أسرة.