"إغاثي الملك سلمان" يُوزّع 305 سلال غذائية في تشاد

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 305 سلال غذائية للأسر الأكثر احتياجًا في قريتي جناح وكابقة التابعة لمحافظة ماسينياه في جمهورية تشاد، استفاد منها 1.830 فردًا.