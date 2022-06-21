"إغاثي الملك سلمان" يوقّع برنامجًا لتقديم خدمات الصحة الإنجابية في اليمن

من جهته، أوضح مدير المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية بسيئون الدكتور نبيل باعباد أن الجهاز المقدم يشكل أهمية كبيرة ونقلة نوعية في عمل المركز الوطني، لاسيما في تحليل العديد من الأمراض والأوبئة، مشيرًا إلى أن المركز يعمل حاليًا لإدخال نظام "يمن سوفت" لخدمة المرضى من خلال التعامل الإلكتروني مع كل الوافدين إلى المركز، الذي سيربط بجميع أقسام المركز المخبرية الذي يعد أول برنامج على مستوى الخدمة لتسهيل إجراءات الفحوصات وحفظ النتائج بملفات خاصة لكل مريض.