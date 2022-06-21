"إغاثي الملك سلمان" يوقّع برنامجًا لتقديم خدمات الصحة الإنجابية في اليمن

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبر الاتصال المرئي اليوم برنامجًا تنفيذيًا مشتركًا مع صندوق الأمم المتحدة للسكان؛ لتقديم خدمات الصحة الإنجابية للنساء الحوامل والفتيات في محافظات الساحل الغربي ومحافظة الضالع باليمن (المرحلة الثانية)، بقيمة إجمالية تتجاوز مليونين و510 آلاف دولار أمريكي، يستفيد منه 350 ألف فرد بشكل مباشر وغير مباشر.
ووقّع البرنامج مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، ومساعد أمين عام الأمم المتحدة ونائب المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان إب بيترسن.
ويهدف المشروع إلى تقليل الوفيات بين النساء الحوامل والفتيات عبر توفير خدمة طبية مجانية وذات جودة عالية، من خلال تشغيل 15 مركزًا للصحة الإنجابية تقدم 6 منها العمليات القيصرية و9 منها توفر متابعة للنساء الحوامل أثناء حملهن، وتجهيز تلك المراكز بالأجهزة الطبية والمعدات التي تشمل أجهزة التخدير وحاضنات الأطفال، وتأمين الأدوية والمستهلكات الطبية بالمجان لكل المستفيدين، وتشكيل 50 فريقًا طبيًا تجوب المناطق النائية والجبال الوعرة لتثقيف النساء وتسجيلهن في قوائم وربطهن بالمراكز الطبية، فضلًا عن تنفيذ 650 عملية "ناسور" للنساء.
يأتي ذلك في إطار منظومة الخدمات الطبية المتكاملة المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق في مختلف مناطقه ومحافظاته.
من ناحية ثانية، قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم، بتسليم جهاز "بي سي آر" وملحقاته للمركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية بمديرية سيئون في محافظة حضرموت، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العامة والسكان اليمنية.
وعبّر وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري عن شكره للمركز لما يقدمه من دعم متواصل للقطاع الصحي في اليمن.
من جهته، أوضح مدير المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية بسيئون الدكتور نبيل باعباد أن الجهاز المقدم يشكل أهمية كبيرة ونقلة نوعية في عمل المركز الوطني، لاسيما في تحليل العديد من الأمراض والأوبئة، مشيرًا إلى أن المركز يعمل حاليًا لإدخال نظام "يمن سوفت" لخدمة المرضى من خلال التعامل الإلكتروني مع كل الوافدين إلى المركز، الذي سيربط بجميع أقسام المركز المخبرية الذي يعد أول برنامج على مستوى الخدمة لتسهيل إجراءات الفحوصات وحفظ النتائج بملفات خاصة لكل مريض.
وأشار إلى أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة تطوير عمل مختبر الأغذية والمياه في إدخال تجهيزات حديثة لجميع فحوصات الأغذية والمياه.
يأتي ذلك في إطار الدعم المستمر المقدم من المملكة ممثلة بالمركز لتطوير أداء القطاع الطبي اليمني وتحسين خدماته بما يعود بالنفع على المرضى والمصابين.
على صعيد آخر، سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، هدية المملكة العربية السعودية للبوسنة والهرسك المتضمنة 25 طنًا من التمور، سلّمها سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البوسنة والهرسك أسامة بن داخل الأحمدي لنائب رئيس المشيخة الإسلامية أنس ليفاكوفيتش، بحضور فريق من المركز، وذلك في مقر مركز الملك فهد الثقافي بالعاصمة سراييفو.
وقدم ليفاكوفيتش شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين على ما يقدمانه من خدمات إنسانية جليلة ومتعددة للمسلمين في أنحاء العالم.
كما سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس هدية المملكة العربية السعودية لجمهورية الجبل الأسود المتضمنة 25 طنًا من التمور، سلّمها سفير خادم الحرمين الشريفين غير المقيم لدى الجبل الأسود فيصل بن غازي حفظي للمفتي العام و رئيس المشيخة الإسلامية في الجبل الأسود فضيلة الشيخ رفعت فيزتش، بحضور فريق من المركز، وذلك في العاصمة بودغوريتشا.
وأوضح السفير فيصل حفظي في تصريح صحفي أن التوزيع يأتي بهدف تقديم المساعدات للمحتاجين في الجبل الأسود حيث تسعى المملكة دومًا للوقوف مع الشعوب في الدول الشقيقة والصديقة، معربًا عن اعتزازه بالدعم الإنساني المقدم من مركز الملك سلمان للإغاثة وغيرها من الجهات المانحة في المملكة التي تعكس حرص القيادة على مد يد الخير والعطاء للجميع، سائلاً المولى عز وجل أن يكتب لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين الأجر والمثوبة.
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 600 سلة غذائية لمتضرري الفيضانات في محافظة بادغيس بأفغانستان، استفاد منها 600 أسرة.
ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لدعم الأمن الغذائي للدول الشقيقة والصديقة.