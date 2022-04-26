"إغاثي الملك سلمان" يوقِّع مذكرتَيْ تفاهم مع "الخارجية الفرنسية" و"الوكالة الفرنسية للتنمية" لدعم العمل الإنساني بلبنان

ويأتي ذلك امتدادًا لحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على الوقوف مع الشعب اللبناني الشقيق، والإسهام في تحقيق استقراره وتنميته، ومساعدة المحتاجين من أبناء شعبه لتخطي هذه الأزمة التي تمرُّ بها لبنان.