"إغاثي الملك سلمان" يوقِّع مذكرتَيْ تفاهم مع "الخارجية الفرنسية" و"الوكالة الفرنسية للتنمية" لدعم العمل الإنساني بلبنان

وقَّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في العاصمة اللبنانية بيروت اليوم مذكرة تفاهم مع وزارة الخارجية الفرنسية، والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)؛ بهدف دعم العمل الإنساني في لبنان، في إطار الشراكة السعودية-الفرنسية.
وقَّع المذكرة من جانب المركز مدير إدارة الفروع مبارك بن سعيد الدوسري، ومن جانب وزارة الخارجية الفرنسية سفيرة فرنسا في لبنان آن غرييو، ومن جانب الوكالة الفرنسية للتنمية مدير الوكالة في لبنان جييل جانر غران بيار.
وستشمل مذكرة التفاهم خلال المرحلة الأولى تقديم الدعم الإنساني والإغاثي العاجل للجمهورية اللبنانية في مجالات الغذاء والتغذية والصحة؛ إذ ستقدم السعودية إسهامًا بقيمة 36.000.000 يورو، فيما سيلتزم الجانب الفرنسي بتقديم إسهام مماثل في إطار الشراكة بين الجانبَيْن؛ ليكون الإجمالي 72 مليون يورو مقدَّمة من الدولتَيْن.
ويأتي ذلك امتدادًا لحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على الوقوف مع الشعب اللبناني الشقيق، والإسهام في تحقيق استقراره وتنميته، ومساعدة المحتاجين من أبناء شعبه لتخطي هذه الأزمة التي تمرُّ بها لبنان.