"إغاثي" الملك يجري 300 عملية جراحية في المكلا بحضرموت

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، تنفيذ المشروع الطبي التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت.
وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز منذ بدء الحملة حتى الآن بالكشف على 1,723 فردًا وتوزيع 300 نظارة طبية، فضلًا عن صرفه للأدوية على 900 مريض، وإجراء 300 عملية جراحية لإزالة الماء الأبيض "الفاكو"، استفادت منها العائلات من ذوي الدخل المحدود الذين لا يمكنهم تغطية تكاليف علاجهم.
ويأتي المشروع امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة في المركز للأشقاء في اليمن للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي يعيشونها.
في سياق متصل وزع المركز أمس الأول 4.000 سلة غذائية في منطقة بربرة بصوماليلاند، استفاد منها 24.000 فرد.
على جانب آخر شارك مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية - عبر الاتصال المرئي - اليوم، في الاجتماع الإقليمي رفيع المستوى حول الشباب المنعقد في العاصمة الأردنية عمّان، بتنظيم مشترك من منظمة العمل الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف".
ومثّل المركز مديرة إدارة الشراكات والعلاقات الدولية الدكتورة هناء عمر؛ حيث أكدت خلال مشاركتها في حلقة نقاش تفاعلية بعنوان "قوة الشراكات"؛ أن مركز الملك سلمان للإغاثة وانطلاقًا من رؤيته يعمل مع شركائه من منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني، على اتخاذ التدابير التي تضمن للشباب والفتيات حصولهم على حقوقهم الإنسانية الكاملة، وإيجاد حلول للمشاكل التي تواجه الشباب بشكل عام والفتيات والنساء بشكل خاص؛ مثل "الخوف، التعرض للاستغلال الجنسي، المشاكل الصحية والنفسية والعقلية، الفقر" بدلًا من تقديم الفرص فقط.
وأضافت الدكتورة هناء أن البرامج التي يقدمها المركز تسهم في إيجاد فرص للشباب والفتيات من خلال تمكينهم اقتصاديًّا واجتماعيًّا، وتحسين مستواهم المعيشي عبر توفير أدوات مهنية تدرّ عليهم دخلًا ثابتًا يعينهم على تأمين التزاماتهم الحياتية والأسرية، كما تسهم في بناء التماسك الاجتماعي بين اللاجئين والمجتمع المستضيف، وذلك من خلال إتاحة فرص العمل وتقديم الخدمات النفسية والاجتماعية وخدمات الحماية من آثار العنف القائم على النوع الاجتماعي والخدمات القانونية.
وحول الشراكات الناجحة بين القطاعين العام والخاص والشباب، أوضحت مديرة إدارة الدعم المجتمعي بمركز الملك سلمان للإغاثة أن المركز يعمل على عقد الشراكات مع القطاع الخاص ومدّ جسور شراكات مستدامة لتنفيذ خطط التنمية؛ حيث قام بإنشاء إدارة تختص بالتواصل مع الجهات الخاصة بالمملكة؛ وذلك لبحث سبل التعاون، كما أنشأ المركز إدارة تختص ببناء قدرات منسوبيه عبر دورات وبرامج تدريبية في قطاعات العمل الإنساني بالشراكة مع منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، إضافة إلى إنشائه إدارة تختص بتمكين المتطوعين انطلاقًا من أهداف رؤية المملكة 2030.
وأشارت إلى أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية هو السبيل لتطوع سليم وفق عمل مؤسسي إنساني، مفيدة بأن منصة المركز للتطوع سجلت أكثر من "17,000" متطوع، إلى جانب تنفيذ حملات تطوعية بلغ عددها "206"، استفاد منها "472,038" مستفيدًا في 22 دولة حول العالم.
وبينت الدكتورة هناء عمر أن المركز أبرم عددًا من اتفاقيات التعاون مع الجامعات السعودية؛ وذلك لنقل المعرفة بين الخبراء الأكاديميين وموظفي المركز الشباب بهدف تطويرهم بالمجالات المشتركة وتقديم برامج التدريب التعاوني والأبحاث والتطوع، كما يعمل المركز على التعاون مع الجمعيات السعودية ذات الاختصاص بقطاعات الصحة ورعاية الأيتام بهدف تمكين الشباب المنتسبين لها من العمل كجمعيات خارج المملكة لتنفيذ المشاريع الإنسانية.
ويهدف الاجتماع الذي يأتي بمشاركة فئة الشباب وصنّاع القرار والقطاع الخاص ووكالات الأمم المتحدة إلى معالجة وسائل تعزيز الربط بين التعلم وسوق العمل، والتي تشمل تحسين أنظمة التعليم، بما فيها اكتساب المهارات والتعليم والتدريب التقني والمهني، وتعزيز السياسات واستكشاف الفرص مع القطاع الخاص لإيجاد فرص عمل ودعم ريادة الأعمال للشباب.