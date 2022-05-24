"إغاثي" الملك يجري 300 عملية جراحية في المكلا بحضرموت

ومثّل المركز مديرة إدارة الشراكات والعلاقات الدولية الدكتورة هناء عمر؛ حيث أكدت خلال مشاركتها في حلقة نقاش تفاعلية بعنوان "قوة الشراكات"؛ أن مركز الملك سلمان للإغاثة وانطلاقًا من رؤيته يعمل مع شركائه من منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني، على اتخاذ التدابير التي تضمن للشباب والفتيات حصولهم على حقوقهم الإنسانية الكاملة، وإيجاد حلول للمشاكل التي تواجه الشباب بشكل عام والفتيات والنساء بشكل خاص؛ مثل "الخوف، التعرض للاستغلال الجنسي، المشاكل الصحية والنفسية والعقلية، الفقر" بدلًا من تقديم الفرص فقط.