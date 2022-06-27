"إغاثي الملك" يختتم المشروع الطبي التطوعي لجراحة الغدة الدرقية بالمغرب

اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، المشروع الطبي التطوعي لجراحة الغدة الدرقية في مدينتي قلعة السراغنة وبني ملال بالمملكة المغربية الشقيقة، الذي نفذ خلال الفترة من 18 حتى 23 يونيو 2022 م، بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي.
وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة بإجراء 193 عملية جراحية تكللت جميعها بالنجاح ولله الحمد.
يأتي ذلك امتدادًا للمشاريع الطبية التطوعية التي ينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة بمختلف التخصصات؛ لمساعدة الأفراد والأسر من ذوي الدخل المحدود في الدول ذات الاحتياج.
على جانب آخر، قام جهاز إسعاف جمعية سبل السلام الاجتماعية في منطقة المنية شمال لبنان بتنفيذ 38 مهمة إسعافية خلال الأسبوع الماضي، بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وتنوعت المهمات بين نقل المرضى من وإلى المستشفيات، وتقديم خدمات إسعاف جرحى حوادث السير في مدينة المنية.