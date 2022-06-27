"إغاثي الملك" يختتم المشروع الطبي التطوعي لجراحة الغدة الدرقية بالمغرب

اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، المشروع الطبي التطوعي لجراحة الغدة الدرقية في مدينتي قلعة السراغنة وبني ملال بالمملكة المغربية الشقيقة، الذي نفذ خلال الفترة من 18 حتى 23 يونيو 2022 م، بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي.