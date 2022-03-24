"إغاثي" الملك يدشن مشروع بناء 500 وحدة سكنية للروهينجا في بنجلاديش

وأفاد بأن مركز الملك سلمان للإغاثة نفذ خلال عام 2021م مشروعًا لتأمين وتوزيع السلال الغذائية لأقلية الروهينجا والمجتمع المضيف بمنطقة كوكس بازار، فضلًا عن إرسال المملكة عبر المركز ما يقرب من 1.5 مليون جرعة لقاح لفيروس كورونا إلى بنغلاديش، مؤكدًا أن هذه المساعدات المتواصلة تجسد العلاقات الوثيقة بين البلدين.