"إغاثي" الملك يدشن مشروع بناء 500 وحدة سكنية للروهينجا في بنجلاديش

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، مشروع بناء 500 وحدة سكنية لأقلية الروهينجا في جمهورية بنغلاديش.
ودشن المشروع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بنغلاديش عيسى بن يوسف الدحيلان، بحضور وزير الداخلية أسد الزمان خان، وعضو البرلمان أبو الرضاء الندوي، وذلك في مقر السفارة السعودية بالعاصمة دكا.
وأوضح الدحيلان أن المملكة تعد من الدول الرائدة في مجال العمل الإنساني وتقديم العون للمتضررين في مختلف دول العالم، مشيرًا إلى أن المملكة قدمت مساعدات إنسانية للعديد من الدول من خلال عدة جهات أبرزها مركز الملك سلمان للإغاثة والصندوق السعودي للتنمية.
وأفاد بأن مركز الملك سلمان للإغاثة نفذ خلال عام 2021م مشروعًا لتأمين وتوزيع السلال الغذائية لأقلية الروهينجا والمجتمع المضيف بمنطقة كوكس بازار، فضلًا عن إرسال المملكة عبر المركز ما يقرب من 1.5 مليون جرعة لقاح لفيروس كورونا إلى بنغلاديش، مؤكدًا أن هذه المساعدات المتواصلة تجسد العلاقات الوثيقة بين البلدين.
ويأتي المشروع انطلاقًا من حرص المملكة ممثلةً في المركز على أوضاع اللاجئين الروهينجا والمجتمعات المضيفة لهم، واستشعارًا لواجبها الإنساني تجاههم في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يمرون بها؛ حيث يعد امتدادًا للمشاريع المقدمة لهم في مختلف القطاعات الصحية والغذائية والإيوائية.