"إغاثي الملك" يطلق دورات تدريبية لدعم وتمكين الشباب والشابات في اليمن

أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، الدورات التدريبية المهنية ضمن مشروع دعم تمكين الشباب والشابات لتحسين سبل العيش في اليمن.

ويستهدف المشروع تدريب 1.250 شابًا وشابة في 8 محافظات يمنية؛ وهي: "حضرموت - ومأرب - وعدن - والمهرة - وسقطرى - ولحج - وشبوة - وتعز"، وذلك في عدة مجالات مهنية تشمل التمديدات الكهربائية، وصيانة الجوالات، والتبريد والتكييف، وصيانة السيارات والدراجات، والتصوير والمونتاج.

ويتضمن المشروع دعم المشاركين بالأدوات والمعدات اللازمة التي تساعدهم في إطلاق مشاريعهم الخاصة ودخولهم إلى سوق العمل.

ويأتي ذلك امتدادًا لجهود المركز الإنسانية في مساعدة الشعب اليمني الشقيق على تحقيق النمو الاقتصادي في بلادهم وتحسين سبل العيش الكريم لهم.

يأتي هذا فيما قدمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في مخيم وعلان للنازحين بمديرية حرض التابعة لمحافظة حجة؛ خدماتها العلاجية لـ222 مستفيدًا خلال المدة من 16 حتى 22 فبراير 2022م.

واستقبلت عيادة علاج ومكافحة الأمراض الوبائية 25 مريضًا، وعيادة الطوارئ 45 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 30 مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 6 حالات، كما تم صرف الأدوية لـ111 مستفيدًا، فيما راجع عيادة الجراحة والتضميد 5 أفراد، وقسم التوعية والتثقيف 6 مستفيدين.

وفي الخدمات المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية 40 مريضًا، كما تم تنفيذ نشاطين اثنين للتخلص من النفايات.