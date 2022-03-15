"إغاثي" الملك يمنح معدات مهنية للمشاركات بمشروع حماية وتمكين المرأة باليمن

من جانبها، أوضحت مديرة مشروع حماية وتمكين النساء والفتيات المتضررات من العنف القائم على النوع الاجتماعي انشراح الجابري أن هذه المنحة المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة تأتي تتويجًا ختاميًا لعدد من الدورات المهنية التي استهدفت النساء المتضررات من العنف القائم على النوع الاجتماعي، منوهةً بدعم المركز لمثل هذه المشاريع الإنسانية التي تحسن من ظروف النساء المعيشية وتنمي قدراتهن المهنية وتخلق حافزًا على المساهمة المجتمعية الفاعلة لاسيما لدى النساء المعنفات.