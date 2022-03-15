"إغاثي" الملك يمنح معدات مهنية للمشاركات بمشروع حماية وتمكين المرأة باليمن
منح مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية معدات مهنية للمتميزات في الدورات التدريبية ضمن مشروع حماية وتمكين النساء والفتيات المتضررات من العنف القائم على النوع الاجتماعي في اليمن، وذلك في احتفالية خاصة أقيمت أمس بمدينة عدن بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الموافق للثامن من مارس، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة والجمعية النسوية لمكافحة الفقر.
وحصلت 78 متدربة مشاركة في دورات الخياطة الحديثة وصناعة الجلديات والسكرتارية وصناعة الشباك وتجهيز نقل الأسماك، على الأدوات الخاصة لحفظ ونقل الأسماك ومكائن الخياطة وملحقاتها، إضافة لأجهزة الكمبيوتر المحمول لمتدربات السكرتارية.
كما اطلع فريق مركز الملك سلمان للإغاثة على المشغولات اليدوية التي أنتجتها المتدربات في التطبيق العملي خلال فتره التدريب المهني للمشروع.
وأكدت المدير العام لتنمية المرأة بمحافظة عدن اشتياق سعد أن المشروع سيسهم بشكل كبير في تمكين المرأة اقتصاديًا، مثمنةً دعم مركز الملك سلمان للإغاثة واهتمامه بتشجيع المتضررات من العنف القائم على النوع الاجتماعي.
من جانبها، أوضحت مديرة مشروع حماية وتمكين النساء والفتيات المتضررات من العنف القائم على النوع الاجتماعي انشراح الجابري أن هذه المنحة المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة تأتي تتويجًا ختاميًا لعدد من الدورات المهنية التي استهدفت النساء المتضررات من العنف القائم على النوع الاجتماعي، منوهةً بدعم المركز لمثل هذه المشاريع الإنسانية التي تحسن من ظروف النساء المعيشية وتنمي قدراتهن المهنية وتخلق حافزًا على المساهمة المجتمعية الفاعلة لاسيما لدى النساء المعنفات.
يأتي هذا فيما قدمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم وعلان للنازحين بمديرية حرض التابعة لمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية لـ 212 مستفيدًا خلال المدة من 2 حتى 8 مارس 2022م.
واستقبلت عيادة علاج ومكافحة الأمراض الوبائية 20 مريضًا، وعيادة الطوارئ 48 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 21 مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 15 حالة، كما تم صرف الأدوية لـ 104 مستفيدين، فيما راجع عيادة الجراحة والتضميد 4 أفراد، وقسم التوعية والتثقيف 6 مستفيدين، وفي الخدمات المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية 45 مريضًا، كما نفذ نشاطان للتخلص من النفايات.
كما واصل مشروع مركز الأطراف الصناعية بمحافظة سيئون بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماته الطبية المتنوعة لمن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق.
وقُدمت خلال شهر فبراير 2022م، 1.429 خدمة وُزعت على 421 مستفيدًا، بلغت نسبة الذكور منهم 67% ونسبة الإناث 33%، بينما شكلت نسبة النازحين 31% والمقيمين 69% من إجمالي المستفيدين.
وشملت الخدمات تصنيع وتركيب وتأهيل الأطراف الصناعية لـ 143 مريضًا، تضمنت تسليم وقياس وصيانة الأطراف، كما قدمت خدمات العلاج الطبيعي لـ 278 مستفيدًا، شملت جلسات العلاج الفيزيائي والاستشارات التخصصية.
ويُعد هذا المشروع واحدًا من تدخلات المركز الإنسانية ذات الأثر المستدام، وله أثر كبير في مساعدة كثير من الأشخاص على تعويض أطرافهم التي فقدوها والحصول على العلاج الطبيعي وتمكينهم من الاندماج في المجتمع.