"إغاثي" الملك يواصل مشروع دعم التغذية للأطفال والأمهات باليمن

وخلال المدة من 13 حتى 19 أبريل 2022م استفاد من المشروع 31.212 شخصًا؛ حيث جرى فرز 5.997 طفلًا، وتقديم العلاج لـ304 أفراد من المصابين بسوء التغذية الحاد الوخيم، وعلاج 578 حالة من المصابين بسوء التغذية المتوسط، إضافة إلى تقديم الخدمات الطبية لـ802 طفل؛ لوقايتهم من سوء التغذية.