"إغاثي الملك" يوزع أكثر من 113 طنًا من السلال الغذائية في اليمن وكوسوفو

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، 102 طن و506 كيلوغرامات من السلال الغذائية للفئات الأشد حاجة في مديريتي حديبو، وقلنسية بمحافظة سقطرى، استفاد منها 5.748 فردًا.
ويأتي ذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي 2021- 2022م الذي ينفذه المركز في اليمن، ويستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 20 ألف طن على الأسر المحتاجة والمتضررة في 15 محافظة يمنية.
كما وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 11 طنًا و800 كيلوغرام من السلال الغذائية الرمضانية في مدينة ليبيان بجمهورية كوسوفو، استفاد منها 200 أسرة بواقع 1.000 فرد.
ويأتي ذلك في إطار مشروع المركز لتأمين وتوزيع السلال الغذائية الرمضانية في جمهورية كوسوفو للعام 1443هـ.
إلى هذا، وزّع المركز أمس 2.090 سلة غذائية في جمهورية غانا، استهدفت بلدات جديدة وماموبي ونعمة في العاصمة أكرا، استفاد منها 2.090 أسرة من الأسر المتعففة.
ويأتي ذلك ضمن مبادرة إطعام الرمضانية التي أطلقها مركز الملك سلمان للإغاثة، وتستهدف توزيع حوالي 157 ألف سلة غذائية تزن 8.430 طنًا في 19 دولة حول العالم.