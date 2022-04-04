"إغاثي الملك" يوزع أكثر من 113 طنًا من السلال الغذائية في اليمن وكوسوفو

ويأتي ذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي 2021- 2022م الذي ينفذه المركز في اليمن، ويستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 20 ألف طن على الأسر المحتاجة والمتضررة في 15 محافظة يمنية.