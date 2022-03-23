"إغاثي" الملك يوزع أكثر من 42 طنًا من السلال الغذائية في تعز

وفي هذا السياق نوه مدير عام مديرية الخوخة سالم عليان إلى الاستجابة الطارئة لمركز الملك سلمان للإغاثة من خلال تدخلاته المباشرة والسريعة وقيامه بأعمال تجفيف تجمعات مياه الأمطار، وردم المستنقعات من شوارع مدينة الخوخة ومخيمات النازحين، مضيفًا أن أعمال الاستجابة الطارئة أسهمت بشكل كبير في الحد من تفشي الأمراض والأوبئة الناقلة من خلال البعوض والحشرات التي تتكاثر مع وجود المستنقعات والبؤر في المنطقة.