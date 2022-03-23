"إغاثي" الملك يوزع أكثر من 42 طنًا من السلال الغذائية في تعز

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 42 طنًا و479 كيلوغرامًا من السلال الغذائية للفئات الأشد حاجة في مديرية الشمايتين بمحافظة تعز، استفاد منها 2.382 فردًا.
ويأتي ذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي 2021-2022م الذي ينفذه المركز في اليمن، ويستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 20 ألف طن على الأسر المحتاجة والمتضررة في 15 محافظة يمنية.
كما قام المركز بالاستجابة الطارئة للأضرار الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي هطلت على مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة وأجزاء واسعة من الساحل الغربي، عبر قيامه بأعمال تجفيف تجمعات مياه الأمطار وردم المستنقعات من شوارع وأحياء الخوخة.
وفي هذا السياق نوه مدير عام مديرية الخوخة سالم عليان إلى الاستجابة الطارئة لمركز الملك سلمان للإغاثة من خلال تدخلاته المباشرة والسريعة وقيامه بأعمال تجفيف تجمعات مياه الأمطار، وردم المستنقعات من شوارع مدينة الخوخة ومخيمات النازحين، مضيفًا أن أعمال الاستجابة الطارئة أسهمت بشكل كبير في الحد من تفشي الأمراض والأوبئة الناقلة من خلال البعوض والحشرات التي تتكاثر مع وجود المستنقعات والبؤر في المنطقة.
ويأتي ذلك في إطار مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي الذي تنفذه المملكة عبر المركز في اليمن لتحسين الظروف المعيشية للشعب اليمني الشقيق.