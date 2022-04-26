"إغاثي" الملك يوزّع 1.140 سلة غذائية رمضانية في أفغانستان

وراجع عيادة الطوارئ 6,691 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 3,307 أشخاص، وعيادة الصحة الإنجابية 1,116 حالة، وعيادة الأطفال 1,500 طفل، وعيادة الوبائيات 933 فرداً، وعيادة خدمة التحصين 73 شخصًا، فيما راجع عيادة التغذية 59 مستفيدًا، وعيادة التوليد 35 مستفيدًا، كما راجع قسم التضميد والجراحة 652 مستفيدًا، وصرفت الأدوية لـ 16,002 مستفيد، فيما راجع قسم الإحالة الطبية 18 مستفيدًا، وأُجري 14,960 فحصًا مخبريًا، وقسم التوعية والتثقيف 1,872 فردًا.