"إغاثي" الملك يوزّع 1.140 سلة غذائية رمضانية في أفغانستان

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 1.140 سلة غذائية رمضانية في مدينة كابل عاصمة أفغانستان، استفاد منها 1.140 أسرة، وذلك ضمن مبادرة إطعام الرمضانية للعام 1443هـ. ويهدف المشروع إلى توزيع 18.600 سلة غذائية في أفغانستان يستفيد منها 111.600 فرد.
يذكر أن مبادرة إطعام الرمضانية تستهدف 19 دولة، حيث سيوزع 156.993 سلة غذائية تزن 8.430 طنًا، يستفيد منها 901.463 فردًا، وذلك ضمن الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للعديد من الدول المحتاجة والمتضررة.
العيادات الطبية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة في الخوخة تقدّم خدماتها العلاجية لـ 47,218 مستفيدًا خلال مارس.
يأتي هذا فيما قدّمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة خدماتها العلاجية لـ 47,218 مستفيدًا خلال شهر مارس 2022م.
وراجع عيادة الطوارئ 6,691 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 3,307 أشخاص، وعيادة الصحة الإنجابية 1,116 حالة، وعيادة الأطفال 1,500 طفل، وعيادة الوبائيات 933 فرداً، وعيادة خدمة التحصين 73 شخصًا، فيما راجع عيادة التغذية 59 مستفيدًا، وعيادة التوليد 35 مستفيدًا، كما راجع قسم التضميد والجراحة 652 مستفيدًا، وصرفت الأدوية لـ 16,002 مستفيد، فيما راجع قسم الإحالة الطبية 18 مستفيدًا، وأُجري 14,960 فحصًا مخبريًا، وقسم التوعية والتثقيف 1,872 فردًا.
وراجع مجال الخدمات المرافقة بقسم الرعاية الصحية 5,803 مرضى، واستقبل قسم التنويم 17 مستفيدًا، وقسم نقل الدم 50 مستفيدًا.
كما واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس توزيع السلال الغذائية الرمضانية في محافظة عدن وذلك ضمن مبادرة "إطعام" للعام 1443هـ، حيث جرى توزيع 333 سلة غذائية في مديرية دار سعد و154 سلة غذائية في مديرية البريقة، استفاد منها 2.922 فرداً.
وتأتي هذه المساعدات ضمن الجهود التي تُقدّمها المملكة ممثلة بالمركز لسد الاحتياجات الغذائية الملحة للفئات المحتاجة في 19 دولة حول العالم خلال شهر رمضان.
في الغضون وزّع المركز أمس 80 طنًا و250 كيلو غرامًا من السلال الغذائية الرمضانية للأسر الأكثر احتياجًا في مديريتي المسيلة وسيحوت بمحافظة المهرة، استفاد منها 4.500 فرد، وذلك ضمن مبادرة إطعام الرمضانية للعام 1443هـ.
وتأتي هذه المساعدات امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لسد الاحتياجات الغذائية الملحة للفئات المحتاجة خلال شهر رمضان.