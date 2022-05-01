"إغاثي" الملك يوزع 120 طنًا من التمور ومئات السلال الغذائية حول العالم

دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مشروع توزيع 120 طنًا من التمور في ساحل حضرموت، وذلك ضمن مشروع مساعدات التمور المخصصة للجمهورية اليمنية الشقيقة للعام 2022م.
وسيجري خلال المشروع توزيع 625.000 كرتون تمر تزن 5.000 طن يستفيد منها 625.000 أسرة محتاجة ونازحة في 13 محافظة يمنية.
وأشاد مدير عام مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بساحل حضرموت أحمد سالم باظروس بالدور الكبير الذي يضطلع به مركز الملك سلمان للإغاثة من أجل تنفيذ العديد من المشاريع الإنسانية والإغاثية المهمة لتوفير الأمن الغذائي في اليمن، موضحًا أنه ستوزع اليوم 3.000 كرتون تمر يستفيد منها 18.000 فرد.
ويأتي ذلك في إطار جهود المملكة ممثلة بالمركز لدعم الأمن الغذائي للفئات المحتاجة والمتضررة في اليمن.
في السياق نفسه واصل المركز توزيع المساعدات الغذائية الطارئة في مديريات دار سعد والشيخ عثمان والمنصورة بمحافظة عدن، ضمن مشروع الأمن الغذائي والذي يستهدف تقديم الدعم لـ 1.500 أسرة فاقدة لمعيلها، حيث يقدم المركز المواد الغذائية الأساسية التي تلبي احتياجات الأسر النازحة والأشد احتياجًا في المديريات المستهدفة.
وأوضحت إحدى المستفيدات (فاطمة ناصر 58 عامًا) أن السلة الغذائية تكتسب أهمية كبرى لها، لكونها تلبي حاجات أسرتها المكونة من ستة أفراد في ظل أوضاع اقتصادية صعبة تمر بها بعد وفاة معيلها "زوجها" في العام 2015م مخلّفًا وراءه على عاتقها 4 أولاد وبنتين.
ورفعت "فاطمة" أكف الضراعة للمولى عز جل داعية للمملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة جراء جهوده المميزة بتقديم العون الإغاثي لها ولآلاف الأسر اليمنية مثيلتها ومساعدتهم في توفير الأغذية الرئيسية لهم.
على جانب أخر وزّع المركز أمس الأول 795 سلة غذائية للفئات المحتاجة في المركزين الاجتماعيين رقمي 3 و8 بمدينة أنجامينا عاصمة جمهورية تشاد، استفاد منها 4.770 فردًا.
يذكر أن المشروع يستهدف توزيع 14.046 سلة غذائية في ولايات أبشا، ودوربالي، وماسينياه، وأنجمينا، يستفيد منها أكثر من 84 ألف فرد.
وتأتي هذه المساعدات امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تُقدّمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- للدول والشعوب المتضررة في جميع أنحاء العالم.
بدورها قدّمت العيادة الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في عزلة الدير بمديرية حيران في محافظة حجة خدماتها الطبية لـ 494 مستفيدًا، خلال المدة من 13 وحتى 19 أبريل 2022م.
وراجع عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 84 مريضًا، وعيادة الطوارئ 17 فردًا، عيادة الباطنية 131 مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 12 حالة، كما تم صرف الأدوية لـ 247 شخصًا، فيما راجع قسم الجراحة والتضميد 3 أشخاص، وقسم التوعية والتثقيف 6 مستفيدين.
وراجع قسم الخدمات التمريضية 58 مريضًا، وجرى تنفيذ نشاطين اثنين للتخلص من النفايات.