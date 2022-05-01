"إغاثي" الملك يوزع 120 طنًا من التمور ومئات السلال الغذائية حول العالم

وأوضحت إحدى المستفيدات (فاطمة ناصر 58 عامًا) أن السلة الغذائية تكتسب أهمية كبرى لها، لكونها تلبي حاجات أسرتها المكونة من ستة أفراد في ظل أوضاع اقتصادية صعبة تمر بها بعد وفاة معيلها "زوجها" في العام 2015م مخلّفًا وراءه على عاتقها 4 أولاد وبنتين.