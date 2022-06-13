"إغاثي الملك" يوزع 200 سلة غذائية في أفغانستان

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 200 سلة غذائية للمحتاجين والأيتام في مديرية سيد كرم بولاية بكتيا في أفغانستان، استفاد منها 200 أسرة.