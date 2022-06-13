"إغاثي الملك" يوزع 200 سلة غذائية في أفغانستان

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 200 سلة غذائية للمحتاجين والأيتام في مديرية سيد كرم بولاية بكتيا في أفغانستان، استفاد منها 200 أسرة.
ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لدعم الأمن الغذائي للدول الشقيقة والصديقة.
يأتي هذا فيما واصل المركز أمس المشروع الطبي التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة جايبورهات بجمهورية بنجلاديش، بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية.
وكشف الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز حتى الآن على 3.260 حالة، وأجرى 316 عملية جراحية؛ لإزالة الماء الأبيض، فضلاً عن توزيع 1.616 نظارة طبية.
وتأتي هذه الحملة امتدادًا للمشاريع المتصلة بمكافحة العمى التي تنفذها المملكة ممثلة بالمركز للعائلات من ذوي الدخل المحدود في عدد من الدول الشقيقة والصديقة.