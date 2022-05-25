"إغاثي الملك" يوزع 415 سلة غذائية في تشاد و1.250 أخرى باليمن

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، 415 سلة غذائية للأسر المحتاجة والمتضررة في مدينة أبشا بمحافظة واره بجمهورية تشاد، استفاد منها 2.490 فردًا.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للعديد من الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة.
كما وزّع المركز أمس 1.250 سلة غذائية بمديرية حجر في محافظة حضرموت، استفاد منها 7.500 فرد.
ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز؛ للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق وتلبية احتياجاته الغذائية الأساسية.
يأتي هذا فيما قدّمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية عبس بمحافظة حجة، خدماتها العلاجية لـ 498 مستفيدًا خلال الفترة من 4 حتى 10 مايو 2022م.
وراجع عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 36 مستفيدًا، وعيادة الطوارئ 20 مراجعًا، وعيادة الباطنية 166 مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 16 مستفيدًا، وقسم الإحالة الطبية 8 مستفيدين، فيما صرفت الأدوية لـ 242 مستفيدًا، وراجع قسم الجراحة والتضميد 4 مستفيدين، وعيادة التوعية والتثقيف 6 أفراد.
وفي مجال الخدمات المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية 64 مريضًا، ونُفذ نشاطان للتخلص من النفايات.