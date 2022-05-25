"إغاثي الملك" يوزع 415 سلة غذائية في تشاد و1.250 أخرى باليمن

وراجع عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 36 مستفيدًا، وعيادة الطوارئ 20 مراجعًا، وعيادة الباطنية 166 مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 16 مستفيدًا، وقسم الإحالة الطبية 8 مستفيدين، فيما صرفت الأدوية لـ 242 مستفيدًا، وراجع قسم الجراحة والتضميد 4 مستفيدين، وعيادة التوعية والتثقيف 6 أفراد.