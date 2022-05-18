"إغاثي الملك" يوزع 500 سلة غذائية بمديرية أحور في أبين

وقد راجع عيادة علاج ومكافحة الأمراض الوبائية 39 مستفيدًا، وقسم الطوارئ 146 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 66 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 17 مريضًا، فيما صُرفت الأدوية لـ277 فردًا، وراجع عيادة الجراحة والتضميد 9 أفراد، وقسم التوعية والتثقيف 24 مستفيدًا.