"إغاثي الملك" يوزع 500 سلة غذائية بمديرية أحور في أبين

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 500 سلة غذائية للفئات المحتاجة بمديرية أحور في محافظة أبين، استفاد منها 3.000 فرد.
ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز؛ للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق وتلبية احتياجاته الغذائية الأساسية.
يأتي هذا فيما واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة للمركز في مخيم وعلان للنازحين بمديرية حرض التابعة لمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية، واستفاد من العيادات خلال شهر أبريل 2022م، 554 فردًا.
وقد راجع عيادة علاج ومكافحة الأمراض الوبائية 39 مستفيدًا، وقسم الطوارئ 146 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 66 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 17 مريضًا، فيما صُرفت الأدوية لـ277 فردًا، وراجع عيادة الجراحة والتضميد 9 أفراد، وقسم التوعية والتثقيف 24 مستفيدًا.
وفي مجال الخدمات المرافقة فقد راجع قسم الخدمات التمريضية 78 مريضًا، ونُفذت 8 أنشطة للتخلص من النفايات.