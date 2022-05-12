"إغاثي" الملك يُوزّع 550 سلة غذائية للفئات الأكثر احتياجًا بأفغانستان

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, 550 سلة غذائية للفئات المحتاجة في محافظة كونر بأفغانستان، استفاد منها 550 أسرة، ضمن مشروعات دعم الأمن الغذائي في أنحاء العالم.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للعديد من الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة.
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 200 سلة غذائية للفئات الأكثر احتياجًا بمدينة عايش في محافظة دربالي بتشاد، استفاد منها 1.200 فرد.
وتأتي هذه المساعدات امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للدول والشعوب المتضررة في جميع أنحاء العالم.