"إغاثي" الملك يُوزّع 550 سلة غذائية للفئات الأكثر احتياجًا بأفغانستان

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, 550 سلة غذائية للفئات المحتاجة في محافظة كونر بأفغانستان، استفاد منها 550 أسرة، ضمن مشروعات دعم الأمن الغذائي في أنحاء العالم.