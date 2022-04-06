"إغاثي الملك" يوزع 65 طنًا من السلال الغذائية بمحافظة شبوة

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 65 طنًا و698 كيلوغرامًا من السلال الغذائية في مديرية الطلح بمحافظة شبوة، استفاد منها 3.684 فردًا من ذوي الاحتياج.
ويأتي ذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي التابع للمركز الذي يستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 20 ألف طن على الأسر المحتاجة والمتضررة في 15 محافظة يمنية.
يأتي هذا فيما قدمت العيادات الطبية التغذوية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة خدماتها العلاجية لـ 12.611 مستفيداً، وذلك خلال الفترة من 16 حتى 22 مارس 2022م.
وراجع عيادة الباطنية 528 فردا، وعيادة الطوارئ 1.757 شخصا، وعيادة الأطفال 515 حالة، وعيادة الوبائيات 244 مريضا، وعيادة الصحة الإنجابية 315 حالة، وقسم التوليد 4 حالات، وعيادة الفحص المخبري 3.818 مستفيدا، فيما صُرفت الأدوية لـ 4.103 مرضى، فيما راجع عيادة التحصين 30 مستفيدا، وعيادة الجراحة والتضميد 139 شخصا، كما استفاد من قسم التوعية والتثقيف 1.154 شخصا، وقسم الإحالة الطبية 4 مستفيدين.
وفي الخدمات المرافقة استفاد 1.184 شخصا من قسم الرعاية الصحية، و9 مستفيدين من قسم نقل الدم، و9 حالات من قسم التنويم.