"إغاثي الملك" يوزع 65 طنًا من السلال الغذائية بمحافظة شبوة

وراجع عيادة الباطنية 528 فردا، وعيادة الطوارئ 1.757 شخصا، وعيادة الأطفال 515 حالة، وعيادة الوبائيات 244 مريضا، وعيادة الصحة الإنجابية 315 حالة، وقسم التوليد 4 حالات، وعيادة الفحص المخبري 3.818 مستفيدا، فيما صُرفت الأدوية لـ 4.103 مرضى، فيما راجع عيادة التحصين 30 مستفيدا، وعيادة الجراحة والتضميد 139 شخصا، كما استفاد من قسم التوعية والتثقيف 1.154 شخصا، وقسم الإحالة الطبية 4 مستفيدين.