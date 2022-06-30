"إغاثي الملك" يوقع اتفاقية تعاون لتهيئة وتشغيل مركز الأطراف الصناعية في تعز

وأوضح مدير إدارة المساعدات الطبية والبيئية بالمركز الدكتور عبدالله بن صالح المعلم في تصريح صحفي أنه ستُفدَّم بموجب المشروع خدمات التأهيل الجسدي لذوي الاحتياجات الخاصة ومتابعتهم، والتشخيص، وتُحدَّد الخطة العلاجية لكل مريض على حدة، وتُركَّب الأطراف الصناعية بأنواعها، وتُوَفَّر خدمة إعادة التأهيل الوظيفي للأطراف الصناعية مع المتابعة المستمرة، وتُرفَع قدرات الكادر الطبي والفني مهنيًا وعلميًا ويُهيَّأ للتعامل مع الحالات النوعية، والحد من هجرة الكوادر الطبية والفنية المتخصصة.