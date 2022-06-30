"إغاثي الملك" يوقع اتفاقية تعاون لتهيئة وتشغيل مركز الأطراف الصناعية في تعز

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، اتفاقية تعاون مشترك مع الجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث؛ لتشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في محافظة تعز (المرحلة الرابعة)، يستفيد منها 3.956 فردًا، حيث مثَّل المركز مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، وذلك بمقر المركز في الرياض.
وأوضح مدير إدارة المساعدات الطبية والبيئية بالمركز الدكتور عبدالله بن صالح المعلم في تصريح صحفي أنه ستُفدَّم بموجب المشروع خدمات التأهيل الجسدي لذوي الاحتياجات الخاصة ومتابعتهم، والتشخيص، وتُحدَّد الخطة العلاجية لكل مريض على حدة، وتُركَّب الأطراف الصناعية بأنواعها، وتُوَفَّر خدمة إعادة التأهيل الوظيفي للأطراف الصناعية مع المتابعة المستمرة، وتُرفَع قدرات الكادر الطبي والفني مهنيًا وعلميًا ويُهيَّأ للتعامل مع الحالات النوعية، والحد من هجرة الكوادر الطبية والفنية المتخصصة.
ويأتي ذلك في إطار الدعم الإنساني المستمر المقدم من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق في مختلف المجالات.
على جانب آخر التقى مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للعمليات والبرامج أحمد بن علي البيز، في مقر المركز بالرياض اليوم، برئيس المفوضية القومية للسلام في جمهورية السودان الدكتور سليمان الدبيلو.
وبُحِثت خلال اللقاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإغاثية والإنسانية.
ونوه الدكتور الدبيلو بالمملكة العربية السعودية ما توليه من دعم واهتمام للشعب السوداني، ومد يد العون لهم في جميع الأزمات والمحن.