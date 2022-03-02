إغلاق صفقة استثمارية بـ150 مليون ريال بالسوق التقني في المملكة

أعلنت الشركة السعودية المختصة في البيانات والتحوّل الرقمي ماستر وركس Master Works إغلاق صفقة استثمارية بقيمة 150 مليون ريال سعودي (40 مليون دولار أمريكي) في واحدة من أكبر صفقات الاستثمار التقني في المملكة. تمت الصفقة من قبل "ميراك المالية" وهي شركة سعودية متخصصة في استثمارات التقنية ومرخصة من هيئة السوق المالية.

وتأسست "ماستر وركس" في عام 2010 من قبل هاني اللهيبي وبندر العمري، وتقدّم باقة من الخدمات والمنتجات في تقنيات إدارة البيانات والتحول الرقمي مثل استراتيجية البيانات وإدارة واجهة برمجة التطبيقات API Management وتعلم الآلة وتطوير البرمجيات وأتمتة العمليات الروبوتية Robotic Process Automation – RPA، والشركة تتخذ من مدينة الرياض مقرًّا رئيسيًّا لها، ولديها عدد من المكاتب في مصر والإمارات العربية المتحدة والأردن والهند.

ونجحت "ماستر وركس" بتطوير العديد من البرمجيات داخلياً مثل برنامج إدارة المشاريع الرقمي "P+" وإدارة الاستراتيجية الرقمية "S+" ونظام تعلم الآلة الذكي "بصير" ونظام إدارة الشبكات الاجتماعية للمنظمات "ديوان". كما تخدم الشركة أكثر من 140 عميلاً في القطاعات الحكومية والخاصة، وتعتبر شريكًا استراتيجيًّا للعديد من المطورين العالميين للتقنيات الرائدة في مجالي البيانات والتحول الرقمي.

وتعليقًا على ذلك، صرّح مؤسس "ماستر وركس" هاني اللهيبي قائلاً: "تتوج هذه الصفقة رحلة النمو المتسارع لشركتنا على مدار الأعوام الماضية، والتي نجحنا فيها بتطوير خطوط منتجاتنا الأربعة وخدماتنا الاحترافية، وتوسيع شريحة عملائنا، كما تمكّنا من بناء علاقات متينة مع أهمّ الشركاء في مجال تقنية المعلومات، محليًّا وعالميًّا".

وأضاف قائلًا: "نفخر بالمساهمة في إثراء المحتوى المحلي بتطوير تقنيات حديثة منافسة للمنتجات العالمية، ونعول كثيرًا بعد الله على خبرات فريقنا المكتسبة في السنوات الماضية؛ لنكون الوجهة المفضلة لعملاء البيانات والتحول الرقمي، وبهذه الشراكة مع ميراك المالية نعتزم البناء على هذا النجاح ركيزة لمواصلة مسيرة نمونا وأن نتمكن من مساعدة المزيد من العملاء على تسريع تقدّمهم في خطط التحول الرقمي الخاصة بهم وبالمملكة ككل، ودخول ميراك المالية كشريك في المنظومة مؤشر كبير على جديتنا المطلقة في تحقيق ما يتطلع له المستثمرون في هذا المجال".

وبصفتها مستثمرًا تقنيًّا رائدًا في المنطقة، تعتزم "ميراك المالية" تعزيزَ أهداف "ماستر وركس" الطموحة وتمهيد الطريق للإدراج العام في المملكة العربية السعودية.

ومن جانبه، صرح الشريك في "ميراك المالية" عثمان عبدالرزاق الحقيل قائلًا: "لقد كان من الرائع رؤية التطور العظيم الذي حققته ماستر وركس على مدار العقد الماضي، وكيف نجحت في الارتقاء لكي تصبح من الشركات الرائدة في مجال البيانات والتحول الرقمي في المملكة".

وختم قائلًا: "مع رؤية الفريق التنفيذي في ماستر وركس، نحن في غاية الثقة بأن الشركة سوف تحقق المزيد من الإنجازات في السنوات المقبلة، تفتخر ميراك المالية بأن تكون جزءًا من هذه الرحلة المميزة، والتي تعد تجسيدًا لقصة نجاح ملهمة لجميع الأطراف والجهات المعنية في قطاع تقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية".