إغلاق مراكز "تطمن" الخاصة بكورونا وتجهيز 100 مركز تنفسي

وفيما يخص الحالات المشتبه فيها بالإصابة بفيروس كورونا جاء في التعميم أنه يمكن لبعض المراكز التي يتوافر فيها فحص المستضدات السريع ونظام (حصن بلس) عملها، حسب تقدير الطبيب المعالج، ويسجل فقط الحالات الايجابية، إضافة الى البدء بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المعدية بتجهيز 100 مركز لتكون مراكز خدمة تنفسية تقدم الفحوصات المطلوبة للإنفلونزا وكورونا وغيرهما وفق بروتوكولات طبية محددة.