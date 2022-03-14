إغلاق مراكز "تطمن" الخاصة بكورونا وتجهيز 100 مركز تنفسي
كشفت مصادر أن مركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة أصدر تعميماً لجميع المراكز التابعة له بمناطق المملكة ومحافظاتها بالبدء بإيقاف العمل بمراكز وعيادات تطمن التي تم تخصيصها لجائحة كورونا.
وجاءت بداية تنفيذ القرار أمس الأحد 12 مارس والعمل على إعادة المراكز التي خُصصت لها للعمل الأساسي بتفعيل خدمات الرعاية الأولية في جميع المراكز خلال أسبوع وفتح مواعيد الخدمة فيها بشكل مباشر.
وفيما يخص الحالات المشتبه فيها بالإصابة بفيروس كورونا جاء في التعميم أنه يمكن لبعض المراكز التي يتوافر فيها فحص المستضدات السريع ونظام (حصن بلس) عملها، حسب تقدير الطبيب المعالج، ويسجل فقط الحالات الايجابية، إضافة الى البدء بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المعدية بتجهيز 100 مركز لتكون مراكز خدمة تنفسية تقدم الفحوصات المطلوبة للإنفلونزا وكورونا وغيرهما وفق بروتوكولات طبية محددة.