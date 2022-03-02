إغلاق 12 مستودعًا مخالفًا في "عمرة مكة"

أغلقت أمانة العاصمة المقدسة عددًا من المستودعات المخالفة للاشتراطات الصحية والبيئية، وذلك خلال حملتها التي نفذتها مؤخرًا في عدد من الأحياء بالعاصمة المقدسة.

وأشار رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس حمدي قدح، إلى أن المراقبين الميدانيين أثناء جولاتهم في منطقة أبو مراغ، أغلقوا عددًا من المستودعات المخالفة التي يتم بداخلها تصنيع الكنب والأثاث والجبس والألمونيوم بطرق غير نظامية، وبعد معاينتها اتضح أنها تفتقر إلى أدنى اشتراطات ومعايير السلامة العامة، وتم إغلاق (12) مستودعًا مخالفًا، كانت تشكل خطورة على سكان الموقع، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقها.

من جهة أخرى، قام مراقبو بلدية جنوب مكة الفرعية بحملة على مواقع مباسط بيع الأعلاف المخالفة، وذلك ضمن جهودها في معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري وفق خطط المعالجة الشاملة التي تعمل بها أمانة العاصمة المقدسة، وتمت إزالة عدد من المباسط العشوائية والمخالفة.

وأكدت وكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدسة، أن الجولات الرقابية الميدانية مستمرة ومتواصلة على جميع المواقع والمستودعات التي تقع في نطاق البلديات الفرعية، مشيرةً إلى تكثيف الحملات وتشديد الرقابة والمتابعة الميدانية؛ بهدف إزالة أي مخالفات أولًا بأول، وعدم التهاون في تطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين.