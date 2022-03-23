إغلاق 13 منشأة مخالفة وتحرير 161 إنذاراً في الدمام

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأسبوع الماضي 404 جولات رقابية وسط الدمام، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، نتج عنها إغلاق 13 منشأة مخالفة، وتحرير 161 إنذاراً، وضبط 159 مخالفة للتدابير الصحية والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق "توكلنا".
وأسفرت 120 جولة رقابية ميدانية نفّذتها الأمانة بغرب الدمام خلال الشهرين الماضيين، عن ضبط 16 شاحنة مخالفة، ترمي الأنقاض والمخلفات في الأماكن الممنوعة، مشيرةً إلى أنها استدعت أصحاب تلك الشاحنات لاستكمال باقي الإجراءات النظامية بحقهم.
وأكّدت الأمانة استمرار الجولات الرقابية، والحملات التوعوية على المنشآت التجارية والغذائية والأسواق؛ للتأكد من التزامها بتطبيق الإجراءات والاشتراطات البلدية والصحية، داعيةً الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أيّ مخالفة أو ملاحظة عبر مركز 940.