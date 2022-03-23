إغلاق 13 منشأة مخالفة وتحرير 161 إنذاراً في الدمام

وأسفرت 120 جولة رقابية ميدانية نفّذتها الأمانة بغرب الدمام خلال الشهرين الماضيين، عن ضبط 16 شاحنة مخالفة، ترمي الأنقاض والمخلفات في الأماكن الممنوعة، مشيرةً إلى أنها استدعت أصحاب تلك الشاحنات لاستكمال باقي الإجراءات النظامية بحقهم.