إغلاق 14 منشأة غذائية مخالفة وإتلاف 283 كجم لحوم وأسماك مجهولة بالجبيل

وأشارت إلى أنها وضعت برامج رقابة على الباعة الجائلين ومنعهم من البيع في الطرق والشوارع والمرافق العامة، داعية الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز البلاغات 940 لمعالجتها.