إغلاق 3 مطاعم بـ"شرائع مكة" لمخالفتها الإجراءات الاحترازية وتدني النظافة

وأوضحت بلدية الشرائع الفرعية، أنَّ الفرق الرقابية الصحية تمكنت من ضبط المطاعم المخالفة للاشتراطات، حيث تم رصد مجموعة من المخالفات تمثلت في سوء حفظ المواد الغذائية، وتخزينها بطرق عشوائية، إضافةً إلى وجود مواد منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، وتدني مستوى النظافة. مشيرة إلى إغلاق المطاعم فوراً وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.