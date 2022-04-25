إغلاق 50 منشأة تجارية في المدينة المنورة خلال رمضان

وتقوم فرق الإصحاح البيئي بأمانة المدينة المنورة بجهود مستمرة لتحسين مستوى الإصحاح البيئي والارتقاء بالخدمات، شملت تعقيم وتطهير 1306 مواقع باستخدام 12830 لتراً من المطهّرات، و158121 لتراً من المبيدات، فيما أزالت فرق النظافة 95 ألف طن من المخلفات المنزلية والتجارية.