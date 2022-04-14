"إفطار صائم" تزيد نقاط التوزيع وعدد الوجبات لتوزيع مليون وجبة

ويهدف البرنامج إلى الإسهام في الحد من حوادث الطرقات قبيل الإفطار في الرياض وجدة والشرقية، حيث أفادت الدراسات أنه في هذا الوقت تزيد نسبة الحوادث بسبب السرعة الزائدة للحاق بوجبة الإفطار.