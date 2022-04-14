"إفطار صائم" تزيد نقاط التوزيع وعدد الوجبات لتوزيع مليون وجبة

تتواصل حملة (إفطار صائم) لتوزيع مليون وجبة عند الإشارات الرئيسيّة والتقاطعات المهمة والتي ينفذها المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية خلال شهر رمضان المبارك.
ويهدف البرنامج إلى الإسهام في الحد من حوادث الطرقات قبيل الإفطار في الرياض وجدة والشرقية، حيث أفادت الدراسات أنه في هذا الوقت تزيد نسبة الحوادث بسبب السرعة الزائدة للحاق بوجبة الإفطار.
وينفذ البرنامج أكثر من ٢٠٠ متطوع محترف تم تدريبهم وتأهيلهم بشكل مميز خاصة فيما يتعلق بأمور السلامة مع عمل جميع الاحترازات اللازمة.
واستطاع برنامج إفطار صائم، أن يثبت نجاحه من خلال زيادة الكميات التي يتم توزيعها وزيادة نقاط التوزيع عند الإشارات والشوارع الرئيسية في الرياض وجده والشرقية.
ورفع المركز الوطني شكره لتطبيق "نعناع" لتفعيل مسؤوليته الاجتماعية من خلال دعم هذه المبادرة ورعايتها والتي استفاد منها سائقو السيارات في الشوارع والطرقات الرئيسية.