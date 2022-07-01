إقامة المنتدى السياحي الدولي بين طاجيكستان والسعودية

وأكد "زادة" التركيز على السياحة لضمان التنمية الاقتصادية للبلاد وجذب الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة وتحسين رفاهية الشعب؛ فقد تم الإعلان في سنة 2018 من قبل مؤسس السلام والوحدة الوطنية - زعيم الأمة، الرئيس إمام علي رحمن عام السياحة والحرف الشعبية، عن توفير المزايا الضريبية والجمركية، بما في ذلك الإعفاء من ضريبة الأرباح للسنوات الخمس الأولى من تشغيل شركات السياحة المنشأة حديثًا والإعفاء من ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية على واردات المعدات ومواد البناء للمنشآت السياحية، بما في ذلك الفنادق والمصحات والمنتجعات الصحية والمراكز السياحية والمرافق السياحية الأخرى، مع تخفيض بنسبة 50 في المائة في الرسوم الجمركية على واردات السيارات الجديدة قوة دفع جديدة لتنمية السياحة.