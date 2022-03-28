إقامة صلاة العشاء والتراويح والقيام في مصليات مولات "العثيم للاستثمار" طوال شهر رمضان

وبتطبيق هذه الفكرة داخل مجمعات "العثيم للاستثمار"، بات لدى الزوّار والمتسوّقين متسع من الوقت لإدراك الفريضة، وصلاتي "التراويح والقيام" أثناء نشاط التسوّق، بعيدًا عن كُلفة الذهاب في الزحامات المرورية، حفظًا لأوقاتهم، وتسهيلًا للجمع بين طاعاتهم وحاجاتهم الدنيوية، عبر المصليات المهيأة داخل المجمعات التابعة لشركة العثيم للاستثمار في كلٍ من (الرياض الربوة وخريص، حائل، عرعر، الأحساء، الدمام، بريدة، عنيزة) .