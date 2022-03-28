إقامة صلاة العشاء والتراويح والقيام في مصليات مولات "العثيم للاستثمار" طوال شهر رمضان

تبقّت أيامٌ قليلة على قدوم شهر رمضان المبارك، وبدأت الاستعدادات لاستقبال الشهر الكريم، فرحًا بمقدمه واغتناماً لخيراته.
"العثيم للاستثمار" وفي كافة مجمعاتها التجارية المنتشرة في مختلف مناطق المملكة، استعدت لاستقبال الشهر الكريم بفكرةٍ نيّرة، تكاملًا مع وزارة الشؤون الإسلامية، وذلك بإقامة صلاتيْ العشاء والتراويح، وصلاة القيام في المصليات، طوال الشهر الكريم، خدمةً للمتسوقين والزوار القادمين إليها في كافة المولات التابعة للشركة.
وتأتي هذه المبادرة من "العثيم للاستثمار" حفظًا لمواسم الخير ومساعدةً للمتسوقين في إدراكها، لما قد يتسبب وقت التسوّق ومشقّة التنقّل في فواتها.
هذا وحرصت الشركة على تكليف أئمةٍ مُجازين من الوزارة لإمامة المساجد داخل مجمعاتها التجارية، لما لهذه الفكرة من أثرٍ محمود في أهمية المحافظة على الصلوات، وإضفاء البيئة الروحانية والإيمانية على كافة المناشط المختلفة.
وبتطبيق هذه الفكرة داخل مجمعات "العثيم للاستثمار"، بات لدى الزوّار والمتسوّقين متسع من الوقت لإدراك الفريضة، وصلاتي "التراويح والقيام" أثناء نشاط التسوّق، بعيدًا عن كُلفة الذهاب في الزحامات المرورية، حفظًا لأوقاتهم، وتسهيلًا للجمع بين طاعاتهم وحاجاتهم الدنيوية، عبر المصليات المهيأة داخل المجمعات التابعة لشركة العثيم للاستثمار في كلٍ من (الرياض الربوة وخريص، حائل، عرعر، الأحساء، الدمام، بريدة، عنيزة) .