إقامة منتدى المحتوى المحلي الأول مطلع سبتمبر القادم

أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية إطلاق النسخة الأولى من منتدى المحتوى المحلي، الذي سيُعقد في المدة من 5 إلى 6 سبتمبر 2022، بمشاركة العديد من الجهات الحكومية وكبرى شركات القطاع الخاص، وذلك من أجل تشكيل منصةً موحدة لاستعراض مبادرات وأعمال المحتوى المحلي وخلق التعاون بين القطاعين وتعزيز الشراكات الاستراتيجيّة.