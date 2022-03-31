إقامة منتدى المحتوى المحلي الأول مطلع سبتمبر القادم

أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية إطلاق النسخة الأولى من منتدى المحتوى المحلي، الذي سيُعقد في المدة من 5 إلى 6 سبتمبر 2022، بمشاركة العديد من الجهات الحكومية وكبرى شركات القطاع الخاص، وذلك من أجل تشكيل منصةً موحدة لاستعراض مبادرات وأعمال المحتوى المحلي وخلق التعاون بين القطاعين وتعزيز الشراكات الاستراتيجيّة.
وأوضح رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف أن المنتدى يمثل إحدى المبادرات الاستراتيجية للهيئة التي تستهدف تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من خلال استعراض الفرص التي تسهم في تنمية المحتوى المحلي، والتوعية بآليات وممكنات المحتوى المحلي بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص.
وأكد أن المنتدى سيركز على نقل المعرفة في أساليب وممارسات تنمية المحتوى المحلي، وإبراز دوره المؤثر في الناتج المحلي بالقطاعات غير النفطية، إضافة إلى زيادة الصادرات غير النفطية على مستوى الاقتصاد الوطني، وتعزيز مكاسب القطاع الخاص من خلال إسهامه في زيادة المحتوى المحلي.
وأشار إلى أن مشاركة كبرى الشركات الوطنية التي تتمتع بتجارب سابقة في تنمية المحتوى المحلي في هذا المنتدى ستمثل فرصة كبيرة لاستعراض قصص النجاح وجذب أفضل الممارسات العالمية.
ويأتي تنظيم منتدى المحتوى المحلي في ظلّ الاهتمام والدعم غير المحدود الذي توليه القيادة الرشيدة للمحتوى المحلي والإسهام في تحقيق أحد أهداف الهيئة الاستراتيجية التي تتمثل في رفع الوعي حول المحتوى المحلي في مختلف الشرائح الاقتصادية.
ويستهدف المنتدى القطاع الحكومي والقطاع الخاص من رواد أعمال ومنشآت صغيرة ومتوسطة والشركات المملوكة للدولة، كما سيتخلل المنتدى سلسلة جلسات حوارية وورش عمل، إضافة إلى المعرض المصاحب للمنتدى.