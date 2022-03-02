إقبال كبير من الزوار لمتابعة فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالرياض

يشهد معرض الدفاع المدني في العثيم مول الربوة عدداً كبيراً من الزوار من جميع أفراد الأسرة؛ وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني.

وتفصيلاً، يقدم المعرض فقرات مختلفة، تحمل رسائل إرشادية لتعزيز ثقافة السلامة لدى الأطفال، وأيضاً إرشادات للكبار. كما يضم المعرض عدداً من الجهات الحكومية التي تقدم ‏تعليمات وإرشادات مهمة للجميع. أيضاً يتم توزيع جوائز وهدايا قيمة من قِبل الدفاع المدني للزوار في المعرض.

يُذكر أن المعرض يستقبل الزوار على فترتين (صباحية ومسائية)، وتستمر فعالياته حتى يوم السبت القادم.