محليات

"إكرام بمكة" تحد من هدر 163 طناً من فائض الطعام بقيمة مليون و800 ألف ريال

استفاد منها 462 ألف شخص من المحتاجين خلال ثلثي رمضان بالعاصمة المقدسة
"إكرام بمكة" تحد من هدر 163 طناً من فائض الطعام بقيمة مليون و800 ألف ريال
هادي العصيمي
هادي العصيمي

بلغت القيمة التقديرية لفائض الطعام في مكة المكرمة خلال العشرين يومًا الماضية من شهر رمضان المبارك أكثر من مليون وثمانمائة ألف ريال.

وصرح مدير جمعية إكرام لحفظ الطعام أحمد حربي المطرفي لـ"سبق" أن فائض الطعام الذي حافظت عليه الجمعية خلال العشرين يومًا الماضية بلغ 163.829 طنًا من فائض الطعام بقيمة بلغت 1,807,383.40 ريالًا.

وأكد أن هذا الفائض شمل الوجبات الساخنة والمشروبات المتنوعة والفواكه والخضروات والخبز والوجبات الجافة والحلويات وغيرها.

وقال "المطرفي" إن المستفيدين من هذا الفائض بلغوا 462.437 شخصًا في 39 حيًا من أحياء مكة المكرمة من الفقراء والمساكين وكذلك الزوار والمعتمرين وقاصدي المسجد الحرام والعديد من الجهات.

يشار إلى أن جمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة المكرمة أنشئت بتاريخ 1438/9/4هـ بموجب الترخيص رقم ( 1024 ) بهدف حفظ فائض الطعام من الولائم وقصور الأفراح والأبراج المحيطة بالحرم المكي الشريف ونقله وحفظه وإعادة تأهيله بطريقة آمنة وصحية , ومن ثم توزيعه على الفقراء والأيتام والأرامل بمكة المكرمة .

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