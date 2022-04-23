"إكرام بمكة" تحد من هدر 163 طناً من فائض الطعام بقيمة مليون و800 ألف ريال

وقال "المطرفي" إن المستفيدين من هذا الفائض بلغوا 462.437 شخصًا في 39 حيًا من أحياء مكة المكرمة من الفقراء والمساكين وكذلك الزوار والمعتمرين وقاصدي المسجد الحرام والعديد من الجهات.