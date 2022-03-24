إكمال تشغيل المسارات الرئيسية تجريبياً لمنظومة حافلات المدينة

وتهدف الهيئة، من خلال خدمة حافلات المدينة، إلى تشغيل المنظومة المتكاملة للنقل بشبكة الأسطول الذي يربط المحاور الأربعة بين شمال المدينة المنورة وجنوبها، وكذلك شرقها بغربها مروراً بالمسجد النبوي الشريف، إضافة إلى توسيع دائرة المستفيدين من خدمات النقل العام، بما يسهم في تعزيز الانسيابية المرورية في الشوارع الرئيسة وداخل نطاق المنطقة المركزية، والمساهمة في تخفيض مستوى التلوث البيئي الناتج عن عوادم المركبات، للوصول إلى رفع جودة مشاريع النقل بما يترجم أهداف التوسع في الخدمة ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.