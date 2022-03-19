إلغاء شرط التباعد.. نصف مليون طالب يتهيّأون غداً لمقاعد الدراسة بالشرقية

هذا وقد اجتمع مدير عام التعليم الدكتور سامي بن غازي العتيبي؛ بالمساعدين والإدارات المعنية وذات العلاقة، وكذلك بمديري مكاتب التعليم بالمنطقة الشرقية لرفع مستويات الجاهزية في نحو 1819 مدرسة لبدء أعمال الفصل الدراسي الثالث، وأشار إلى نجاح وزارة التعليم في التعاطي مع جائحة كورونا بضمان كفاءة واستمرار العملية التعليمية دون انقطاع سواءً بالتعليم عن بُعد أو التعليم بتطبيق النماذج والأدلة المختلفة خلال العام الدراسي الحالي.