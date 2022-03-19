إلغاء شرط التباعد.. نصف مليون طالب يتهيّأون غداً لمقاعد الدراسة بالشرقية

ينتظم نحو نصف مليون طالب وطالبة في مدارس المنطقة الشرقية على مقاعدهم الدراسية بشكلٍ كامل مع انطلاقة الفصل الدراسي الثالث، غداً الأحد.
وتطبّق المدارس كافة، الدليل الإرشادي الوقائي المحدث، وما يتضمنه بالعودة الحضورية بشكلٍ كاملٍ، وإلغاء شرط التباعد بين الطلبة في الفصول الدراسية، وعودة الأنشطة الصفية واللاصفية، والطابور الصباحي، وأداء الصلاة في المراحل التعليمية ومعاهد وبرامج التربية الخاصة كافة.
وقال مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي بتعليم الشرقية سعيد الباحص؛ لـ"سبق"، إن إدارة التعليم ومكاتبها كافة، وجميع مدارسها، قد أكملت جاهزيتها للعمل بموجب الدليل الإرشادي الجديد، وإلغاء العمل بالنماذج السابقة التي طبّقت في الفصلين الدراسيين الأول والثاني.
وأكّد أن العودة الحضورية الكاملة لجميع الطلاب والطالبات في مدراس التعليم العام تشمل الاستمرار في تنفيذ برنامج مهارات الطلاب والطالبات في المرحلة الابتدائية وتفعيلها خلال الفصل الدراسي الثالث واكتمال التحصين لمَن بلغ سن 12 عاماً فأكثر مع استمرار المنصات التعليمية المعتمدة، مثل "منصة مدرستي" وقنوات "عين" التعليمية ووسائل التعليم الرقمية.
هذا وقد اجتمع مدير عام التعليم الدكتور سامي بن غازي العتيبي؛ بالمساعدين والإدارات المعنية وذات العلاقة، وكذلك بمديري مكاتب التعليم بالمنطقة الشرقية لرفع مستويات الجاهزية في نحو 1819 مدرسة لبدء أعمال الفصل الدراسي الثالث، وأشار إلى نجاح وزارة التعليم في التعاطي مع جائحة كورونا بضمان كفاءة واستمرار العملية التعليمية دون انقطاع سواءً بالتعليم عن بُعد أو التعليم بتطبيق النماذج والأدلة المختلفة خلال العام الدراسي الحالي.
وبيّن "الباحص"، أن التقارير النهائية تسير إلى درجة عالية من الجاهزية والاستعداد لبدء الفصل الدراسي في مدارس البنين والبنات كافة، وكذلك برامج التربية الخاصة، معرباً عن تمنيات أسرة تعليم الشرقية للطلاب والطالبات كافة، بالتوفيق والنجاح خلال الفصل الدراسي الحالي.