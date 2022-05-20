"إلهام أبوسرهد" تتحدث عن تجربتها الانتخابية بغرفة مكة: المرأة قادرة على الفوز

أكدت المرشحة الوحيدة في انتخابات غرفة مكة، إلهام بنت ناصر أبو سرهد، أن المرأة قادرة على الفوز في انتخابات غرفة مكة في حال اجتهدت، لافتةً إلى أنها خاضت تجربة استفادت وتعلمت منها الكثير.
وتفصيلًا قالت "أبو سرهد" في تصريح لـ "سبق" عقب خوضها تجربة الانتخابات على عضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية بمكة: كانت تجربة أكثر من رائعة ومثرية وكسبت فيها الكثير، وجميعنا تنافسنا على خدمة مكة، واجتمعنا على حبها، ونبارك للإخوة الفائزين، وهي أسماء معروفة، ومتوسمون فيهم الخير وإحداث تغيير في المنطقة من الناحية التجارية والصناعية، ونحن مستعدون للتعاون معهم فهدفنا خدمتها، ونسأل الله لهم التوفيق والسداد وأن ينفع بهم البلاد والعباد.
وأضافت: لا توجد أسباب في عدم فوز المرأة في تاريخ انتخابات غرفة مكة؛ فالفوز في الانتخابات هو اجتهاد، والفريق الذي فاز في الدورة الحالية اجتهدوا، وبالنسبة لي هذه تجربة خضتها استفدت منها وتعلمت منها الكثير، وإذا المرأة اجتهدت ستفوز بإذن الله.
وكانت الغرفة التجارية بمكة المكرمة قد أسدلت الستار على انتخاباتها مساء الأربعاء الماضي، بإعلان أسماء الفائزين الستة بعضوية مجلس إدارتها للدورة الحالية "1443- 1447هـ"، فيما خَلَت القائمة من العنصر النسائي.
وخلَت قائمة الفائزين الـ6 بعضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية بمكة؛ من سيدات الأعمال، برغم ترشح اثنتين منهن في بداية الأمر؛ لتنتهي القائمة النهائية بضم واحدة فقط، وهي مَن دخلت المرحلة الأخيرة، فيما لم يكتب التاريخ فوز امرأة في انتخابات غرفة مكة على مدى الدورات السابقة والحالية.