"إلهام أبوسرهد" تتحدث عن تجربتها الانتخابية بغرفة مكة: المرأة قادرة على الفوز

وتفصيلًا قالت "أبو سرهد" في تصريح لـ "سبق" عقب خوضها تجربة الانتخابات على عضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية بمكة: كانت تجربة أكثر من رائعة ومثرية وكسبت فيها الكثير، وجميعنا تنافسنا على خدمة مكة، واجتمعنا على حبها، ونبارك للإخوة الفائزين، وهي أسماء معروفة، ومتوسمون فيهم الخير وإحداث تغيير في المنطقة من الناحية التجارية والصناعية، ونحن مستعدون للتعاون معهم فهدفنا خدمتها، ونسأل الله لهم التوفيق والسداد وأن ينفع بهم البلاد والعباد.