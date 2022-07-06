"إليكم سلام".. عمل فني مرئي يومي من إنتاج وزارة الدفاع

ويتم بث البرنامج اليومي "إليكم سلام" على المنصات الرقمية لوزارة الدفاع، ويتكون من خمس عناوين مختلفة، تبدأ الأولى "وصول وضيافة" برصد الأنفاس الأولى لتوافد حجاج بيت الله الحرام استعداداً لطواف القدوم، ثم "رحاب وطمأنينة" عن استكمال الرحلة المطمئنة للحجاج لشعائرهم بكل أمان وسكينة، و"دعوة سلام" تُرفع فيها الكفوف لله داعيةً في عرفة، ويتم في هذا اليوم المبارك إبراز المشاعر لحجاج بيت الله والخدمات المُقدمة لهم، ثم "مسعى وتهليل"، والذي يسلط الضوء على عيد الأضحى المبارك، وتدوين مشاهد طواف الوداع، قبل أن يختتم العمل بقصة أخيرة عن طواف الوداع.