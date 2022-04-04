"إل جي" تمنح الأولوية لحلول الهواء الذكية مع LG INVERTER SINGLE

صمم ليتجانس مع الأجواء الحارة

صمم LG Inverter Single Package ليكتشف أوضاع البيئة الخارجية ودرجة الحرارة، ويحتوي على مرافق تدفئة وتبريد دون الحاجة لتثبيت جهاز تدفئة إضافي. وتستشعر تقنية التحكم المزدوج مع المناخ الدافئ على مدار العام في المملكة درجة الرطوبة والحرارة؛ لضمان التشغيل المريح والاقتصادي دون الحاجة إلى تعديله طوال اليوم. ويتم خلال أيام الصيف ذات الرطوبة العالية نشرُ الهواء البارد للتخلص السريع من الحرارة الكامنة. وبالمثل يتم في أيام الصيف ذات الرطوبة المنخفضة نشر الهواء الأكثر اعتدالًا لجعل المبنى أقل جفافًا. ويساعد الحل في توفير التكاليف السنوية، ويضمن أيضًا عدم الحاجة للاستثمار الإضافي بأجهزة التدفئة الكهربائية، إضافة إلى توفيره للطاقة.